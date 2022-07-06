Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що паспорт він отримав у 2014 році в Севастополі, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.

Згодом слідчі ДБР звернулися до Харківської обласної ради щодо відсторонення службовця від роботи, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації стосовно оборони Харківської області та інших секретних даних.

У ДБР не назвали ім’я чиновника. Водночас за даними джерел видання “Українська правда” в правоохоронних органах йдеться про Богдана Мальованого, який раніше був депутатом нині забороненої партії “Опозиційна платформа — За життя”.