Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).
Зазначається, що паспорт він отримав у 2014 році в Севастополі, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.
Згодом слідчі ДБР звернулися до Харківської обласної ради щодо відсторонення службовця від роботи, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації стосовно оборони Харківської області та інших секретних даних.
У ДБР не назвали ім’я чиновника. Водночас за даними джерел видання “Українська правда” в правоохоронних органах йдеться про Богдана Мальованого, який раніше був депутатом нині забороненої партії “Опозиційна платформа — За життя”.
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