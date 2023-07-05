Джерело: Instagram-акаунт Асоціації родин захисників “Азовсталі”
Поповнення у родині захисника – який зараз, у межах умов обміну полоненими перебуває у Туреччині – сталось 2 липня.
У Святослава та його дружини Антоніни народилась донька, яку назвали Квітослава.
Квітослава стала другою дитиною у родині командира Азову. Разом з дружиною вони вже виховують сина Лук’яна, який народився 2016 року у Маріуполі.
“Асоціація родин захисників “Азовсталі” вітає щасливих батьків з поповненням у родині та вірить в те, що “Калина” дуже скоро повернеться в Україну і зможе зустрітися зі своєю сімʼєю!”, – мовиться у повідомленні.
- 27 червня народився Денис (“Редіс”) Прокопенко – командир бригади “Азов”, який став на захист країни добровольцем у 2014 році. У березні 2022 року бійця відзначено званням “Герой України”, коли разом із побратимами він воював в Маріуполі та оборонявся на “Азовсталі”.