В одного з оборонців Маріуполя, заступника командира бригади "Азов" Святослава Паламара на позивний "Калина" народилась донька.

Джерело: Instagram-акаунт Асоціації родин захисників “Азовсталі”

Поповнення у родині захисника – який зараз, у межах умов обміну полоненими перебуває у Туреччині – сталось 2 липня.

У Святослава та його дружини Антоніни народилась донька, яку назвали Квітослава.

Квітослава стала другою дитиною у родині командира Азову. Разом з дружиною вони вже виховують сина Лук’яна, який народився 2016 року у Маріуполі.

“Асоціація родин захисників “Азовсталі” вітає щасливих батьків з поповненням у родині та вірить в те, що “Калина” дуже скоро повернеться в Україну і зможе зустрітися зі своєю сімʼєю!”, – мовиться у повідомленні.