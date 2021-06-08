На офіційних сторінках президента Володимира Зеленського досі не уніфіковано написання його прізвища англійською мовою.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося. 8 червня Зеленський показав іменну футболку в стилі форми національної збірної з футболу. На футболці його прізвище написано як Zelenskyy.

Той самий варіант можна побачити на сайті президента.

А ще в його Twitter, що був зареєстрований у квітні 2019 року (нагадаємо, тоді відбувся другий тур президентських виборів).

Водночас на сторінці в Instagram, яку Зеленський веде щонайменше з 2017 року, бачимо інший варіант написання — Zelenskiy.

Той самий варіант можна зустріти в назві його Telegram-каналу. Однак в описі каналу є ще один варіант — Zelenskyi.

В американських та британських ЗМІ український лідер згадується як Zelensky.

Питання щодо того, який з зазначених варіантів є правильним могло б стати предметом дискусій серед фахівців. Утім, знайти відповідь на це питання може допомогти Державна міграційна служба. Запропонований службою сервіс перевірки транслітерації прізвищ пропонує варіант Zelenskyi, який не використаний ніде крім опису його Telegram-каналу.