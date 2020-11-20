Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив в інтерв’ю виданню “Інтерфакс“.
За його словами, у разі нестачі лікарень для перепрофілювання під лікування хворих на COVID-19 можуть бути використані санаторії.
“У деяких регіонах дійсно лікарні перепрофілювати неможливо. Ми відпрацьовуємо два шляхи. Перший — це санаторії. МОЗ оцінив, скільки грошей потрібно витратити на технічне оснащення та ремонти в санаторіях і Палацах спорту. З’ясувалося, що санаторії дешевше”, — сказав він.
Тимошенко зазначив, що у разі, якщо немає санаторіїв, обладміністрації матимуть сконцентруватися на тому, щоб обладнати для лікування хворих “спортзали та все інше”.
“Думаю, що в найближчі тижні будуть зроблені кілька госпіталів вже не на базі лікарень”, — додав він.
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