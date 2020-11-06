Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

“Ми плануємо зробити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а   ще й  другу в західній Україні. Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об’єднання країни”, – наголосив він.

Єрмак додав, що це буде стосуватися однієї з західних областей, однак відмовився озвучувати, про яку саме  йдеться.

  • Нагадаємо, запровадження вільної економічної зони на Донбасі було одним з питань на всенародному опитуванні, ініційованому у день місцевих виборів президентом Володимиром Зеленським.
  • Понад 45% українців не підтримують ідею створення “вільної економічної зони” на Донбасі, з якою виступив президент України Володимир Зеленський.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.