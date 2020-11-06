В Україні планують створити вільну економічну зону не лише на Донбасі, а й у західному регіоні.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

“Ми плануємо зробити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а ще й другу в західній Україні. Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об’єднання країни”, – наголосив він.

Єрмак додав, що це буде стосуватися однієї з західних областей, однак відмовився озвучувати, про яку саме йдеться.