Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.
“Ми плануємо зробити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а ще й другу в західній Україні. Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об’єднання країни”, – наголосив він.
Єрмак додав, що це буде стосуватися однієї з західних областей, однак відмовився озвучувати, про яку саме йдеться.
- Нагадаємо, запровадження вільної економічної зони на Донбасі було одним з питань на всенародному опитуванні, ініційованому у день місцевих виборів президентом Володимиром Зеленським.
- Понад 45% українців не підтримують ідею створення “вільної економічної зони” на Донбасі, з якою виступив президент України Володимир Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.