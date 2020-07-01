Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про планування законопроекту про покарання за публікацію розмов чиновників.

Про це Єрмак заявив в коментарі американському виданню Washington Post.

За словами голови Офісу президента, новий законопроект буде передбачати покарання за публікацію секретних розмов.

На його думку, це потрібно для “захисту державної безпеки“.

“Це не нормально, коли хтось записує голову держави. І не важливо хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України з якихось внутрішніх мотивів, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби“, – сказав він.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко зазначив, що п’ята колона Кремля почала масштабну спецоперацію проти України.

Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з п’ятим президентом України Петром Порошенком у тім, що публікація аудіофайлів розмови Порошенка й ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена має російське коріння.