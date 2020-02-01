Помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в "нормандському форматі" будуть зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю YouTube-каналу “KRYM – критичне мислення”.

“За кілька тижнів буде зустріч радників у “нормандському форматі”. Вже через три місяці буде наступна зустріч лідерів у “нормандському форматі”. Я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч із новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо наступні кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України (включно з окупованими територіями Донбасу, – ред.) наприкінці жовтня“, – наголосив Єрмак.

Помічник глави держави також наголосив, що вибори на тимчасово окупованих територіях можуть проходити тільки згідно із законодавством України після виведення іноземних військ і повернення під контроль України державного кордону.

Крім того, Єрмак повідомив, що до Мінських угод є багато питань, але це “єдиний документ, який сьогодні узгоджений”.

“У мене, як і у всіх, багато питань до Мінських угод, але це єдиний документ, який сьогодні узгоджений, підписаний, і там дійсно є положення, згідно з яким кордон передається після виборів. Президент Зеленський сказав у Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, тому що це суперечить українському законодавству”, – розповів він.

Єрмак уточнив, що Україна готова обговорювати з Росією “якісь гарантії”, щоб отримати контроль над кордоном до проведення місцевих виборів на Донбасі.

(На відео – з 24:20)