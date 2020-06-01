Про це Тимошенко розповів в інтерв’ю виданню “Весті”.

“Думаю, нам необхідний пул журналістів, які ходять на прес-конференції, або брифінги. У ньому має бути 20-25 представників ЗМІ, не більше – так робиться в різних країнах Європи, в США”, – заявив він.

За словами заступника голови Офісу президента, в таких умовах “розмова виходить предметною і продуктивною”.

У той же час Тимошенко підкреслив, що ніхто не буде “закриватися” від інших ЗМІ. До них будуть “відправляти голову Офісу”, або “відповідати на запити”.

“Розуміємо, що буде багато незадоволених. Але це найпродуктивніша і робоча схема. Щоб прийшли 25 акредитованих журналістів отримали 25 відповідей. Інакше це перетворюється в процес обміну думками з президентом, самоствердження, світські бесіди”, – сказав він.