Президент Володимир Зеленський повідомив, що у нього негативний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у соцмережах.

У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо і все це разом дає нам надію”, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні вже вийшов на роботу.

“День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі”, – підсумував глава держави.

“Сам я позитивний, тому що тест негативний”.

Крім того, на роботу вийшов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.