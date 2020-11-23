Про це він повідомив у соцмережах.
У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо і все це разом дає нам надію”, – сказав президент.
Зеленський зазначив, що сьогодні вже вийшов на роботу.
“День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі”, – підсумував глава держави.
“Сам я позитивний, тому що тест негативний”.
Крім того, на роботу вийшов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель неоднозначно прокоментувала новину про те, що президент підхопив коронавірус.
- Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що не хворіє на коронавірус та спростувала “фейки”, пов’язані з хворобою президента, які, за її словами, транслюють ЗМІ.