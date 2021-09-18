Президент України Володимир Зеленський 20 вересня полетить до США, де братиме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

В Офісі президента опублікували повний список делегації.

Зеленський підписав розпорядження створити делегацію України для участі у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Склад делегації:

Кулеба Дмитро – міністр закордонних справ України;

Кислиця Сергій – постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй;

Джапарова Еміне – перша заступниця міністра закордонних справ України;

Мережко Олександр – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Сибіга Андрій – заступник Керівника Офісу Президента України;

Чубаров Рефат – голова Меджлісу кримськотатарського народу;

Гайовишин Христина – завідувачка відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України;

Кориневич Антон – постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим;

Мартіна Діна – заступниця директора, начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України;

Яременко Ігор – заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції.

Окрім відвідування засідання Генасамблеї ООН, у Зеленського заплановано кілька двосторонніх зустрічей з лідерами інших країн, генеральним секретарем ООН, представниками бізнесу та української діаспори в США, а також — з представниками міжнародних організацій.

До цього в Офісі президента повідомляли ймовірність такого візиту Зеленського, однак точного рішення не було.