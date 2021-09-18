В Офісі президента опублікували повний список делегації.
Зеленський підписав розпорядження створити делегацію України для участі у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Склад делегації:
- Кулеба Дмитро – міністр закордонних справ України;
- Кислиця Сергій – постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй;
- Джапарова Еміне – перша заступниця міністра закордонних справ України;
- Мережко Олександр – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
- Сибіга Андрій – заступник Керівника Офісу Президента України;
- Чубаров Рефат – голова Меджлісу кримськотатарського народу;
- Гайовишин Христина – завідувачка відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України;
- Кориневич Антон – постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим;
- Мартіна Діна – заступниця директора, начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України;
- Яременко Ігор – заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції.
Окрім відвідування засідання Генасамблеї ООН, у Зеленського заплановано кілька двосторонніх зустрічей з лідерами інших країн, генеральним секретарем ООН, представниками бізнесу та української діаспори в США, а також — з представниками міжнародних організацій.
До цього в Офісі президента повідомляли ймовірність такого візиту Зеленського, однак точного рішення не було.
- У квітні президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення “нормандського формату” та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками “Л/ДНР”.
- У 2019 році Кремль виступав проти включення США в переговори з Україною у “нормандському форматі”.
- Станом на вересень 2019 Україна не просила США приєднатися до “нормандського формату”.