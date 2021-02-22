Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
“У нас є цілі щодо скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Це важлива тема. Адже це допоможе розвиватися українським авіакомпаніям, не тільки державним, але й приватним”, – заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Тимошенко додав, що у цьому році може завершитися створення державного авіаційного перевізника.
“Україна отримає зрозумілого державного національного перевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави”, – зазначив Тимошенко.
Так, він нагадав, що минулої весни, на початку пандемії COVID-19, довелося залучати приватні авіакомпанії для евакуації громадян України з інших країн. У подібних випадках, зауважив він, можна буде використовувати саме державного авіаперевізника.
“Усе це буде вирішувати великий національний авіаперевізник, який буде, сподіваюся, відомий по всьому світу. І нам буде не те що не соромно, а всі у світі знатимуть, що це український авіаперевізник”, – підкреслив Тимошенко.
- Міністерство інфраструктури України звернулося до Кабінету Міністрів із проханням виділити 500 млн гривень для підтримки цивільної авіації “в умовах зимового періоду і хвилі коронавірусу COVID-19”.