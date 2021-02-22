В Україні планують скасувати податок на додану вартість для внутрішніх авіаперевезень, а також створити національного авіаперевізника.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“У нас є цілі щодо скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Це важлива тема. Адже це допоможе розвиватися українським авіакомпаніям, не тільки державним, але й приватним”, – заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко додав, що у цьому році може завершитися створення державного авіаційного перевізника.

“Україна отримає зрозумілого державного національного перевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави”, – зазначив Тимошенко.

Так, він нагадав, що минулої весни, на початку пандемії COVID-19, довелося залучати приватні авіакомпанії для евакуації громадян України з інших країн. У подібних випадках, зауважив він, можна буде використовувати саме державного авіаперевізника.

“Усе це буде вирішувати великий національний авіаперевізник, який буде, сподіваюся, відомий по всьому світу. І нам буде не те що не соромно, а всі у світі знатимуть, що це український авіаперевізник”, – підкреслив Тимошенко.