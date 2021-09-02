Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконує, що Володимир Зеленський не забув запросити президента США Джо Байдена до України. Раніше глава держави сам про це заявляв.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

На брифінгу після зустрічі Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого приїзду президента США Джо Байдена до України, зізнався:

“Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі. Треба було проговорити детальніше щодо візиту президента Сполучених Штатів…”

У прямому етері ведуча Наталія Мосейчук нагадала очільникові ОПУ про це. І той заявив:

“Це не зовсім так. І я вважаю, що запрошення президентові Байдену було озвучено президентом Зеленським неодноразово. Ми сподіваємося, і президент Байден про це говорив під час попередніх телефонних розмов, що він дуже очікує можливості приїхати до України”.

Слід зазначити, що на початку зустрічі Джо Байден особисто висловив бажання відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко дав настанови та поради президентові Володимиру Зеленському. Він зазначив, що за підсумками візиту до США має бути домовленість про візит Джо Байдена до України та його орієнтовні терміни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері “Україна 24” зазначив: “Ми працюємо над зворотним візитом. Я переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас”.

Зауважимо, востаннє Джо Байден відвідував України взимку 2017 року — у статусі віцепрезидента США.