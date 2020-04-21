Команда Володимира Зеленського оприлюднила список досягнень Президента за рік роботи.

Про це йдеться на сторінці команди Зеленського у Facebook.

Так, за інформацією команди Президента, “Україна дізналася при Зеленському” про те, що:

Запровадити ринок землі – можливо.

Міністр – не святий: якщо він не впорується – може залишити посаду навіть за місяць.

Монобільшість не означає диктатуру – як було б у Росії.

Полонені можуть повернутися навіть з Мордору.

Депутатська недоторканність – не повірите! – знімається.

Щоб відправити у відставку Генпрокурора, не потрібно чекати наступного президента або дзвінка з Вашингтону.

Прем’єра можуть насварити за високі зарплати чиновників.

Президент може давати пресконференцію 14 годин, до останнього запитання.

Міністр може добровільно піти на карантин, тільки щоб заспокоїти людей.

Держава може оплатити десятки літаків, щоб повернути додому громадян, які застрягли за кордоном.

Президентська партія може добровільно відмовитися від державного фінансування.

Під час пандемії президент може звертатися до людей частіше, ніж мер вашого міста.