Про це йдеться на сторінці команди Зеленського у Facebook.
Так, за інформацією команди Президента, “Україна дізналася при Зеленському” про те, що:
- Запровадити ринок землі – можливо.
- Міністр – не святий: якщо він не впорується – може залишити посаду навіть за місяць.
- Монобільшість не означає диктатуру – як було б у Росії.
- Полонені можуть повернутися навіть з Мордору.
- Депутатська недоторканність – не повірите! – знімається.
- Щоб відправити у відставку Генпрокурора, не потрібно чекати наступного президента або дзвінка з Вашингтону.
- Прем’єра можуть насварити за високі зарплати чиновників.
- Президент може давати пресконференцію 14 годин, до останнього запитання.
- Міністр може добровільно піти на карантин, тільки щоб заспокоїти людей.
- Держава може оплатити десятки літаків, щоб повернути додому громадян, які застрягли за кордоном.
- Президентська партія може добровільно відмовитися від державного фінансування.
- Під час пандемії президент може звертатися до людей частіше, ніж мер вашого міста.
- Комітет виборців України проаналізував виконання “стадіонних обіцянок” президента Володимира Зеленського, озвучених під час дебатів із п’ятим главою держави Петром Порошенком 19 квітня 2019 року.