Про це йдеться на сторінці команди Зеленського у Facebook.

Так, за інформацією команди Президента, “Україна дізналася при Зеленському” про те, що:

  • Запровадити ринок землі – можливо.
  • Міністр – не святий: якщо він не впорується – може залишити посаду навіть за місяць.
  • Монобільшість не означає диктатуру – як було б у Росії.
  • Полонені можуть повернутися навіть з Мордору.
  • Депутатська недоторканність – не повірите! – знімається.
  • Щоб відправити у відставку Генпрокурора, не потрібно чекати наступного президента або дзвінка з Вашингтону.
  • Прем’єра можуть насварити за високі зарплати чиновників.
  • Президент може давати пресконференцію 14 годин, до останнього запитання.
  • Міністр може добровільно піти на карантин, тільки щоб заспокоїти людей.
  • Держава може оплатити десятки літаків, щоб повернути додому громадян, які застрягли за кордоном.
  • Президентська партія може добровільно відмовитися від державного фінансування.
  • Під час пандемії президент може звертатися до людей частіше, ніж мер вашого міста.

 

 