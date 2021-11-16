Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Facebook.

16 листопада Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення. У ньому президент анонсував запуск програми, під час якої українці, що були щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати 1 тисячу гривень. Українці зреагували на цю новину великою кількістю жартів та мемів.

Саме звернення породило чимало запитань. Зокрема, залишилося незрозумілим, хто саме та в який спосіб отримає гроші. Никифоров пролив світло на деякі моменти.

Він пояснив, що на ці гроші можуть розраховувати особи, що вже щепилися, так само як і ті, хто зробить це після запуску програми 19 грудня.

Отримати їх зможуть ті, хто пройшов повний курс вакцинації, тобто зробив два щеплення дводозними вакцинами проти коронавірусу або одне щеплення однодозною.

“[Тисячу гривень] отримають усі українці, які пройшли повний курс вакцинації. Однією дозою у випадку “Johnson&Johnson” чи двома — в усіх інших. До 19 грудня і після”, — пояснив він.

Механізм виділення грошей, за його словами, ще проробляють. Утім вже відомо, що це не буде видача готівки на руки. Цю тисячу гривень можна буде використати лише в певних сферах.

“Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит — називайте як хочете — на перелік товарів та послуг. Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт”, — додав Никифоров. “Процес отримання грошей тими, у кого є “Дія”, і тими, у кого немає, звичайно, відрізнятиметься, але нікого не забудемо”, — зауважив речник.

Речник президента також наголосив, що мета цієї акції — підтримати бізнес, опосередковано, через споживачів.

“Таким чином влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто ще вагається, а, по-друге, допомагає саме тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень”, — пише він.

За словами Зеленського, на цю програму буде виділено двічі по 3 млрд гривень. Відповідно, на грошову винагороду зможуть розраховувати 6 мільйонів громадян. Наразі в Україні обома дозами щеплено майже 9 млн осіб. Понад 12 млн щеплені першою дозою. #Букви звернулися до ОПУ із запитом про джерела фінансування цієї програми, принцип обрання отримувачів цих коштів та надавачів товарів та послуг, які цими грошима можна буде оплатити тощо.