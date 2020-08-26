Затримку футбольного матчу у Кривому Розі, що спричинила запізнення президента Володимира Зеленського, обумовлено терміновою телефонною розмовою з Держсекретарем США Майком Помпео.

Про це йдеться у заяві Офісу президента.

Як повідомлялося раніше, 26 серпня президент Володимир Зеленський приїхав на футбольний матч у Кривому Розі. Поєдинок було майже на годину затримано, оскільки президент мав вдарити по м’ячу першим, але запізнювався.

Після критики на адресу президента у зв’язку з інцидентом, в Офісі президента опублікували роз’яснення. Зазначається, що президент був вимушений внести зміни до свого графіка, оскільки мав термінову розмову з Держсекретарем США Майком Помпео.

“Розмова відбулася в аеропорту Кривого Рогу одразу після прибуття туди Президента України. Відповідно, дещо зсунулися інші пункти програми робочої поїздки Глави держави до Дніпропетровської області. Зокрема, це зумовило й затримку з відвіданням футбольного стадіону “Гірник”, де після відродження грав свій перший матч ФК “Кривбас”, — пояснили в представництві Глави держави.

Також в Офісі президента заявили, що “зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою” і в будь-якому демократичному суспільстві до таких випадків ставляться із розумінням.

Про що Зеленський розмовляв з Помпео?

Сам Зеленський у Twitter зазначив, що розмова стосувалася ситуації на Донбасі.

“Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці США та Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності та двопартійну підтримку”, — зазначив він.

Зауважимо, 21 серпня на Луганщині загинув старший лейтенант Володимир Рудик (за попередньою перевіркою — внаслідок необережного поводження зі зброєю).

При цьому 24 серпня Зеленський виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності, у який заявив, що вже 29 днів як на сході України немає бойових втрат.

В Офісі президента зазначили, що під час розмови Помпео привітав Україну та весь український народ з 29-ю річницею незалежності, яку святкували 24 серпня.

Крім того, співрозмовники обмінялися думками з приводу ситуації в Білорусі.

“Головне – щоб у Білорусі стабілізувалася ситуація, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалася й не планує втручатися у вибори будь-якої держави”, – наголосив Зеленський.