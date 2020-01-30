Про це повідомив журналіст Олексій Братущак на своїй сторінці в Facebook.

“Два крила Банкової. Пам’ятаєте, як у Зеленського казали, що їм журналісти не потрібні? Що вони спілкуються з виборцями безпосередньо. І були дуже задоволені собою. Бо круті… Так ось. Сьогодні у Зеленського звернулися до журналістів з проханням. Прохання невеличке: а ви б не могли дізнатися, хто стоїть за анонімними телеграм-каналами? У вас же друзі-знайомі, джерела, і всі діла…Тут би Зеленському нагадати, що і в них ніби є якісь можливості. Ну там СБУ, наприклад. Або Дубінський з прямим виходом на Коломойського. Та й “журналіст” Портнов заходить у гості. Але ж ні. Нічого не діє. Остання надія на журналістів”, – написав він.

За його словами, таке прохання Єрмака свідчить про профнепридатність СБУ.

“Я б на місці голови СБУ Баканова образився. Це ж по суті визнання його профнепридатності. Якщо він зі всією службою за кілька місяців не зміг покласти на стіл Зеленському папочку з прізвищами та зв’язками. Ну то вибачте….”, – відзначив журналіст.

Братущак також наголосив, що в команді Володимира Зеленського немає монолітності.

“Але ця історія говорить іще дещо. Монолітності у Зе-команді немає. Існують різні крила, які конкурують між собою. Тут варто нагадати, що заява “нам журналісти не потрібні” належить Богдану. А з проханням до журналістів сьогодні звернувся Єрмак. І це не гра у доброго та поганого поліцейського. Це гра у протистояння один з одним. Через журналістів. Далі може бути цікавіше. Одні друзі Зеленського можуть допомогти журналістам виявити, що за анонімними телеграм-каналами стоять інші друзі Зеленського. І це у протистоянні двох крил Банкової може зіграти значно сильніше, ніж би Баканов мовчки та таємно від суспільства поклав папочку на стіл Зеленському. І яксоь так збіглося, що одне поважне інтернет-видання анонсувало матеріал про телеграм-канали. Кажуть, там буде бабах…”, – резюмував він.

У той самий час, інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна” повідомляє, що Єрмак закликав журналістів критично сприймати опубліковану в телеграм-каналах інформацію і усвідомлювати, що вона використовується у внутрішньополітичній боротьбі.

“Я взагалі вважаю, що суспільство повинно знати правду, хто насправді стоїть за цими телеграм-каналами”, – сказав Єрмак.

Помічник Зеленського зазначив, що подібні телеграм-канали вводять людей в оману і певню мірою “вбивають журналістську професію”.

Раніше глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов повідомив, що в його відомстві є здогадки про те, хто стоїть за пранкери “Джокером”, що публікує в мережі листування з політиками.

Нагадаємо, інтернет-пранкер Джокер відомий своїми розіграшами політиків. Він оприлюднив ряд листувань із нардепами від “Слуги народу”, із заступником міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, яка потрапила у секс-скандал із призначенням. Крім того, Джокер від імені глави Офісу президента Андрія Богдана листувався з мером Чернігова Владиславом Атрошенком.