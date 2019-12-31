Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
“Під час телефонної розмови 31 грудня президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року. До узгодження списків неможливо сказати імена й скільки людей будуть узгоджені. Однак сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року”, – розповіла Мендель.
За її словами, мова йде про українців, які незаконно утримуються на території тимчасово окупованого Криму і Росії, а також про росіян, заарештованих в Україні.
Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.
Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель та французький президент Еммануель Макрон привітали обмін полоненими.
- Посольство Канади в Україні привітав обмін полоненими з терористичними “Л/ДНР” і закликало Росію повернути незаконно утримуваних в Криму українців.