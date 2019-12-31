Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що наступний обмін незаконно утримуваними особами може відбутися вже цієї зими.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Під час телефонної розмови 31 грудня президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року. До узгодження списків неможливо сказати імена й скільки людей будуть узгоджені. Однак сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року”, – розповіла Мендель.

За її словами, мова йде про українців, які незаконно утримуються на території тимчасово окупованого Криму і Росії, а також про росіян, заарештованих в Україні.

Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.

Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.