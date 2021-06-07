Між президентами США та України Джо Байденом та Володимиром Зеленський вдруге відбулися телефонні перемовини.

Про деталі перемовин проінформували в Офісі президента.

Як сповіщалося, у понеділок, 7 червня, відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. Вже відомо, що українського лідера було запрошено до Вашингтону в липні.

В центрі обговорення президентів, як зазначили в ОПУ, були питання Донбасу, німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”, НАТО та інші.

Співпраця в міжнародному контексті

Президент Сполучених Штатів наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання країни Плану дій щодо членства в Альянсі.

Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, планованих заходів найвищого рівня.

Також лідери обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії напередодні важливих самітів “Групи семи” та НАТО, запланованих зустрічей Байдена з керівництвом Євросоюзу та президентом Російської Федерації Путіним.

Донбас

Зеленський розповів Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів. Він акцентував на тому, що на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння.

Байден наголосив на важливості обговорення регіональних безпекових ризиків саме напередодні важливих заходів з безпекових переговорних форматів.

Крим

Байден підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

“Північний потік-2”

Президент США наголосив, що він є противником реалізації проєкту “Північний потік-2”. Зеленський зазначив, що це не економічний проєкт, і він є безпековим викликом. Лідер США запевнив в гарантіях безпеки з боку Сполучених Штатів.

Як відомо, вже за 1,5 тижні, 16 червня, президент США Джо Байден проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві.

П’ятий президент та лідер “ЄС” Петро Порошенко передав листа Джо Байдену, в якому попросив його зустрітись із Володимиром Зеленським перед можливою зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Також про допомогу в організації перемовин між президента Порошенко просив американських сенаторів.