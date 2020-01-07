Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зокрема, співрозмовники обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді.
“Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну “, – зазначили в ОПУ.
Зеленський також детально поінформував Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі, а також плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України.
Крім того, було погоджено питання, які будуть докладно обговорені під час майбутньої зустрічі Зеленського та Державного секретаря США.
- 30 грудня держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну. Пізніше Помпео повідомив, що перенесе свій візит в Україну, Білорусь і Казахстан через масові протести в Іраку, під час яких було скоєно напад на посольство США.
- Голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео та сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту.