Відповідні роз’яснення опубліковані на сайті Офісу президента. 

Як повідомлялося раніше, 9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми.

В ОПУ наголосили, що інспекцію проводитимуть за участі представника координатора від ОБСЄ.

“Юридично інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ у супроводі представників сторін. ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною”, — йдеться в повідомленні.

Тим, хто “не розуміє можливого механізму такого інспектування”, в Офісі президента порекомендували “освіжити в пам’яті історію діяльності СЦКК” — Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Цей українсько-російський механізм був створений на виконання Мінського протоколу у вересні 2014 року

В ОПУ нагадали й про те, що Росія відмовилася працювати в рамках СЦКК, але запевнили, що прояв присутності бойовиків бути вкрай обмежений.

“Росія відмовилася від роботи в рамках СЦКК. Кожна нормальна людина чудово розуміє, з якою метою це було зроблено. Але наявність такої мети не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно”, — додали в Офісі.