В Офісі президента розповіли, яким буде порядок спільного з бойовиками інспектування ділянки позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше "ДНР" погрожували обстріляти.

Відповідні роз’яснення опубліковані на сайті Офісу президента.

Як повідомлялося раніше, 9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми.

В ОПУ наголосили, що інспекцію проводитимуть за участі представника координатора від ОБСЄ.

“Юридично інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ у супроводі представників сторін. ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною”, — йдеться в повідомленні.

Тим, хто “не розуміє можливого механізму такого інспектування”, в Офісі президента порекомендували “освіжити в пам’яті історію діяльності СЦКК” — Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Цей українсько-російський механізм був створений на виконання Мінського протоколу у вересні 2014 року

В ОПУ нагадали й про те, що Росія відмовилася працювати в рамках СЦКК, але запевнили, що прояв присутності бойовиків бути вкрай обмежений.