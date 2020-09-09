Відповідні роз’яснення опубліковані на сайті Офісу президента.
Як повідомлялося раніше, 9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми.
В ОПУ наголосили, що інспекцію проводитимуть за участі представника координатора від ОБСЄ.
“Юридично інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ у супроводі представників сторін. ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною”, — йдеться в повідомленні.
Тим, хто “не розуміє можливого механізму такого інспектування”, в Офісі президента порекомендували “освіжити в пам’яті історію діяльності СЦКК” — Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Цей українсько-російський механізм був створений на виконання Мінського протоколу у вересні 2014 року
В ОПУ нагадали й про те, що Росія відмовилася працювати в рамках СЦКК, але запевнили, що прояв присутності бойовиків бути вкрай обмежений.
“Росія відмовилася від роботи в рамках СЦКК. Кожна нормальна людина чудово розуміє, з якою метою це було зроблено. Але наявність такої мети не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно”, — додали в Офісі.
- Як відомо, 5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.
- Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
- 6 вересня Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч. #Букви розповідали про ці події на Донбасі в хронологічному порядку.