Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що на голову Нацбанку України Якова Смолія не чинили політичного тиску.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Як повідомлялося раніше, 1 липня голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. У п’ятницю, 3 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, де буде розглянуто питання відставки Смолія.

За словами Устенка, “все те, що пан Смолій називає політичним тиском, в реальність є відсутністю нормальної комунікації з боку регулятора”.

“[Комунікація] повинна була проводитися набагато більш активно, якщо хочете — проактивно. І зустрічі з народними депутатами, зокрема, з профільного комітету, мали бути регулярними. І питання, які їм ставили представники комерційних банків, повинні були знаходити відповідь з боку регулятора. І питання, які формувалися у бізнесу і суспільства теж. Якщо хтось бажає отримати відповідь на поставлене запитання — це аж ніяк не означає, що він тисне на кого-то”, — заявив Устенко.

На відео з 1:40:00

Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.