Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу”.
Як повідомлялося раніше, 1 липня голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. У п’ятницю, 3 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, де буде розглянуто питання відставки Смолія.
За словами Устенка, “все те, що пан Смолій називає політичним тиском, в реальність є відсутністю нормальної комунікації з боку регулятора”.
“[Комунікація] повинна була проводитися набагато більш активно, якщо хочете — проактивно. І зустрічі з народними депутатами, зокрема, з профільного комітету, мали бути регулярними. І питання, які їм ставили представники комерційних банків, повинні були знаходити відповідь з боку регулятора. І питання, які формувалися у бізнесу і суспільства теж. Якщо хтось бажає отримати відповідь на поставлене запитання — це аж ніяк не означає, що він тисне на кого-то”, — заявив Устенко.
На відео з 1:40:00
Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Провідні бізнес-асоціації України виступили на підтримку голови Національного банку Якова Смолія.
- Відома газета Financial Times заявила, що рішення Якова Смолія про відставку може позначитися на подальшій співпраці України з Міжнародним валютним фондом і проведенні реформ в країні.