Відповідний допис з’явився у Telegram-каналі ОПУ.

Як повідомлялося раніше, вранці 19 листопада поліція та СБУ проводили обшук у Музеї Революції Гідності в Києві та вдома у гендиректора музею Ігоря Пошивайла.

В Офісі президента зазначили, що “не може не викликати занепокоєння” той факт, що обшуки проводили напередодні сьомої річниці Майдану, яку відзначатимуть 21 листопада. Офіс виказав невдоволення тим, що правоохоронці проводили слідчі дії саме в цей час.

“Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях. Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій”, — заявили в ОПУ.

Також в Офісі зазначили, що обшуки були пов’язані з можливим розкраданням коштів, і якщо такі дії мали місце, правоохоронці мають довести це.

Насамкінець представництво Глави держави наголосило на потребі уникати політичних спекуляцій та “штучного додавання нових емоцій” у зв’язку з ситуацією, яка склалася.