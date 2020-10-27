Як повідомлялося раніше, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за неправдиве декларування. Наразі текст рішення Конституційного Суду поки не оприлюднений, тож мотивація цього рішення невідома.

Офіс президента запевняє, що згодом президент Володимир Зеленський виступить з законодавчою ініціативою, що дасть змогу знову притягати порушників правил декларування до відповідальності.