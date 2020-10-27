Як повідомлялося раніше, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за неправдиве декларування. Наразі текст рішення Конституційного Суду поки не оприлюднений, тож мотивація цього рішення невідома.
Офіс президента запевняє, що згодом президент Володимир Зеленський виступить з законодавчою ініціативою, що дасть змогу знову притягати порушників правил декларування до відповідальності.
“Очікуємо на публікацію повного тексту рішення Конституційного Суду в цій справі. Усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню. […] Президент обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил”, — заявили в представництві глави держави.
Зауважимо, з вимогою визнати цю статтю ККУ до суду звернулися 47 народних депутатів. Ініціаторами звернення є народні депутати від “Опозиційної платформи — За життя” Олег Волошин та Григорій Мамка.
- Нагадаємо, стаття 366-1 ККУ з’явилася у 2014 році, у 2016 році до неї двічі було внесено зміни. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу на суму від 42 до 51 тисячі (або громадські роботи чи позбавлення волі на строк до 3 років) за подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірних відомостей у декларацію або умисне її неподання.