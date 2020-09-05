В Офісі Президента України Володимира Зеленського відреагували на введення Росією санкцій проти ряду українських політиків.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Таке рішення російського уряду назвали спекуляцією.

В ОП зазначили, що мотивація таких дій з боку РФ не має очевидних логічних пояснень і має “ситуативний спекулятивний характер для пропагандистських цілей”.

У Зеленського вважають, що санкції ввели через нещодавні події, які залишили негативний іміджевий слід на Росії. Це отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і протести в Білорусі.

“Таким нехитрим чином, санкціями атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни”, – зазначили в ОП.

Також введення санкцій в ОП трактували, як маніпуляцію напередодні місцевих виборів, які повинні відбутися в жовтні.