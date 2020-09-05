Про це повідомляє прес-служба ОП.
Таке рішення російського уряду назвали спекуляцією.
В ОП зазначили, що мотивація таких дій з боку РФ не має очевидних логічних пояснень і має “ситуативний спекулятивний характер для пропагандистських цілей”.
У Зеленського вважають, що санкції ввели через нещодавні події, які залишили негативний іміджевий слід на Росії. Це отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і протести в Білорусі.
“Таким нехитрим чином, санкціями атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни”, – зазначили в ОП.
Також введення санкцій в ОП трактували, як маніпуляцію напередодні місцевих виборів, які повинні відбутися в жовтні.
- Напередодні стало відомо, що уряд Російської Федерацій увів санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, Святослава Вакарчука та ще кількох десятків народних депутатів України. Санкціями передбачено блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ. Також заборонено перераховувати кошти (виводити капітал) за межі території Росії.