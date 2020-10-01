Covid-19 Україна

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У Зеленського відреагували на смерть співробітниці посольства США в Києві

Офіс президента відреагував на смерть громадянки США, працівниці посольства Сполучених Штатів у Києві. 

Четвер, 1 жовтня 2020, 18:40

Відповідна заява опублікована в Telegram-каналі ОПУ.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня у Києві в непритомному стані виявили співробітницю посольства Сполучених Штатів з травмою голови. Жінку доставили до лікарні, де вона померла.

За добу в Офісі президента проінформували про те, що сталося, та висловили співчуття близьким загиблої. За даними ОПУ, у загиблої громадянки залишилися чоловік та четверо дітей.

Офіс Зеленського наголосив на необідності швидкого розслідування обставин смерті жінки.

“Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають понести законне покарання. Українська влада та Офіс Президента зокрема всіляко сприятимуть встановленню всіх обставин цього жахливого випадку”, — йдеться в заяві.

Теги: Офіс Президента, посольство США в Україні, смерть

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