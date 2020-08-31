Окремі коментарі, що прозвучали в інтерв’ю заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, не відображають офіційної позиції України.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають положення перших і других Мінських домовленостей.

“Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України”, – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.

Керівник Офісу президента також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроекту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

“Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював Президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України”, – наголосив Єрмак.