Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що "офіційна заява" КСУ, в якій указ Володимира Зеленського про відсторонення від посади голови суду Олександра Тупицького названо "юридично нікчемним", сама є юридично нікчемною.

Про це повідомляє Офіс президента.

Раніше в КСУ заявили, що указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду “є юридично нікчемним”, виданим із перевищенням повноважень і має бути скасований.

“Закон України “Про Конституційний Суд України”, Регламент Конституційного Суду України, Положення про офіційний веб-сайт Конституційного Суду України чітко визначають, яка інформація може бути розміщена на сайті КСУ. Ні вказаним вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту Секретаріату КСУ, невідомо ким підготовленого та такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного Суду правовим департаментом”, – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що розміщення таких “висновків” та “роз’яснень” на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ.

“Відповідно, будь-які “заяви”, “роз’яснення” та “висновки”, розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на їхнє розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного Суду”, – підкреслили в ОПУ.