Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Олександр Тупицький вже не очолює КСУ і не є його суддею.

Таку заяву Веніславський зробив в етері каналу “Україна 24”.

Як повідомлялося раніше, днями Зеленський скасував указ про призначення Тупицького, що був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року. Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним. Тепер цей указ Тупицький оскаржує в суді і скликав спецзасідання КСУ для розгляду документа.

На переконання Вениславського, з моменту підписання указу президентом Тупицький перестав бути суддею КСУ, а будь-які його дії не мають юридичної сили.

“Те, що людина з хворобливою уявою себе вважає ще на цей час якимсь посадовцем у Конституційному суді — це запитання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді. Жодних юридичних наслідків його будь-які розпорядження, накази, директиви чи ще щось, не матимуть і не мають”, — сказав він.

За словами Веніславського, незабаром суд повернеться до нормальної роботи, оскільки президент оголосить про конкурс на вакантні посади в суді.

Орієнтир на відео — 16:25 на годиннику

Історія відсторонення Тупицького

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.

Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.

Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.