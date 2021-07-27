Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи “Рейтинг”.

Якби вибори президента відбулися наприкінці липня цього року, то в першому турі найбільше б набрав Володимир Зеленський – 27,7%. Проте це трохи нижче у порівнянні із початком місяця – 29,1%.

Петра Порошенка підтримали б 13,4% респондентів (на початку липня – 13,4%), 11,4% – Юлю Тимошенко (на початку місяця 11,3%), 10,1% – Юрія Бойка (на початку липня 12,5%).

Ігоря Смешка підтримали б 7,8%, 6,1% – за Володимира Гройсмана, 6,0% – за Євгена Мураєва, 4,1% – за Дмитра Разумкова. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Опитування проводилося протягом 23-25 липня.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.