Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Уточнюється, що на нараді обговорювалося збільшення кількості проведених тестів на коронавірус.
Також було приділено увагу необхідності розроблення чіткого плану виходу з карантину.
“Ми ще не подолали коронавірус повністю, але вже повинні думати, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть всі. І держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки”, – заявив Володимир Зеленський.
Своєю чергою голова уряду Денис Шмигаль сказав, що в Кабміні працюють над механізмами поступово пом’якшення карантину.
- Напередодні Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, але працювати вони зможуть з дотриманням певних умов.
- Нардеп від “Євросолідарності” Олег Синютка висловив думку, що уряд має намір дозволити роботу ринків на карантині через побоювання щодо ймовірних бунтів.