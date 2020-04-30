У Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада щодо плану виходу з карантину.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що на нараді обговорювалося збільшення кількості проведених тестів на коронавірус.

Також було приділено увагу необхідності розроблення чіткого плану виходу з карантину.

“Ми ще не подолали коронавірус повністю, але вже повинні думати, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть всі. І держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки”, – заявив Володимир Зеленський.

Своєю чергою голова уряду Денис Шмигаль сказав, що в Кабміні працюють над механізмами поступово пом’якшення карантину.