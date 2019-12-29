Політичних в'язнів, які незаконно утримуються в анексованому Криму і на території Росії, включать у наступний етап обміну між Україною та РФ.

Про це поінформували в прес-службі представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

“Протягом останніх кількох днів звучали запитання щодо звільнення політичних бранців, котрі перебувають на території окупованого Криму та РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення”- наголошується в повідомленні.

У представництві також запевнили, що “жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий”.

“Боротьба за кожного нашого громадянина триває”, – сказано в повідомленні.

Крім того, в представництві відзначили, що за звільнення українців з полону ОРДЛО довелося заплатити “надвисоку ціну”.

“Цінність людського життя і водночас невідворотність покарання для злочинців, які такі життя забирали, мають бути найважливішими для нашої держави. Ми впевнені, що покарання за злочини, здійснені Російською Федерацією через своїх агентів або в Києві під час подій Революції Гідності, або ж в Криму та на території Донецької та Луганської областей і загалом України – відбудеться. Винні понесуть відповідальність”, – йдеться в заяві.