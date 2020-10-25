В Представництві Президента Володимира Зеленського в Криму заявили, що через коронавірус COVID-19 у Криму настала критична гуманітарна ситуація.

Про це повідомила пресслужба відомства.

”Представництво Президента України в АР Крим стурбоване критичною гуманітарною ситуацією, яка склалася на території тимчасово окупованого Кримського півострова у зв’язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри політику окупаційних адміністрацій та держави-окупанта – Російської Федерації – з придушення свободи слова і вільного розповсюдження інформації, через моніторинг відкритих джерел, публікацій у соціальних мережах, спілкування з мешканцями Криму, а також аналізу звернень до Представництва стало відомо про найбільш складні виклики, пов‘язані з епідемією, а саме:

відсутність койкомісць у лікарнях для лікування хворих на COVID-19 та відмову у госпіталізації навіть тяжкохворих пацієнтів;

переміщення хворих на COVID-19 з лікарень до санаторіїв, де вони залишаються без медичного нагляду;

відсутність можливості пройти медичне обстеження та/чи тестування за власним бажанням;

відсутність доступу до швидкої медичної допомоги (час приїзду машини швидкої допомоги сягає 15 годин);

відсутність в аптеках будь-яких препаратів першої необхідності для лікування COVID-19, що унеможливлює лікування на дому;

викривлення статистики захворювань окупаційними адміністраціями та штучне регулювання статистики через обмежений доступ до тестування;

відсутність об’єктивної інформації та інформування населення про ризики, пов’язані із COVID-19;

відсутність належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту та карантинних заходів у громадських місцях та місцях масового скупчення людей тощо.

У зв’язку з цим Представництво президента засуджує дії окупаційної влади РФ та вважає за необхідне відреагувати на виклики, пов’язані з гуманітарною кризою на території тимчасово окупованого Криму.

”Можливою відповіддю на кризу могла б стати організація доступу громадян України, які проживають на ТОТ АР Крим та м. Севастополя, до онлайн консультацій з сімейними лікарями, наближення аптекарських пунктів з необхідними медичними препаратами до КПВВ та підвищена увага міжнародних партнерів на порушення державою-окупантом – Російською Федерацією – своїх зобов’язань по захисту цивільного населення, а також документування українськими правоохоронними органами відповідних порушень з боку представників держави-окупанта”, – наголосили в пресслужбі.