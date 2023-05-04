Про це повідомляють #Букви.
Глава держави перебуває з робочим візитом у Нідерландах. Він вперше був помічений в окулярах на офіційному заході, коли підписував документи в Гаазі.
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Раніше Зеленський повідомляв, що у нього погіршився зір через місяці світломаскування.
Багато працювали, повноцінного світла не було. Охорона говорила — давай трохи менше. Так працювали багато місяців, а потім погіршився (зір – ред.)”, – розповів він в інтерв’ю Дмитру Комарову.
Тоді журналіст запитав, чи використовує президент контактні лінзи. Зеленський відповів, що не носить їх, проте читати змушений лише в окулярах.
4 травня Зеленський прибув з візитом до Нідерландів, де, зокрема, зустрівся з Пьотром Хофманскі та Освальдо Завалою Агілером – президентом та секретарем Міжнародного кримінального суду (МКС) відповідно.
Окрім цього, на базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні. Також глава держави відвідав бійців, котрі проходять реабілітацію після поранень.
- 3 травня у межах візиту до Фінляндії президент Володимир Зеленський провів переговори із прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, главою уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір та, відповідно, з прем’єркою Санною Марін.
- 4 травня під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.
- 4 травня поліція Берліна заявила, що розпочала розслідування щодо розголошення таємниці у зв’язку з публікацією у ЗМІ про ймовірний візит до Німеччини президента України Володимира Зеленського.