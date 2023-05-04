4 травня під час візиту до Гааги президент України Володимир Зеленський вперше публічно з'явився в окулярах.

Про це повідомляють #Букви.

Глава держави перебуває з робочим візитом у Нідерландах. Він вперше був помічений в окулярах на офіційному заході, коли підписував документи в Гаазі.

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Раніше Зеленський повідомляв, що у нього погіршився зір через місяці світломаскування.

Багато працювали, повноцінного світла не було. Охорона говорила — давай трохи менше. Так працювали багато місяців, а потім погіршився (зір – ред.)”, – розповів він в інтерв’ю Дмитру Комарову.

Тоді журналіст запитав, чи використовує президент контактні лінзи. Зеленський відповів, що не носить їх, проте читати змушений лише в окулярах.

4 травня Зеленський прибув з візитом до Нідерландів, де, зокрема, зустрівся з Пьотром Хофманскі та Освальдо Завалою Агілером – президентом та секретарем Міжнародного кримінального суду (МКС) відповідно.

Окрім цього, на базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні. Також глава держави відвідав бійців, котрі проходять реабілітацію після поранень.