Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан заявив, що президент України Володимир Зеленський планує садити тих, хто про нього критично відгукувався.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

В інтерв’ю Богдан розповів, що президент України Володимир Зеленський вирішив його посадити через сатиричний допис у Facebook, де він “тролив” владу. Він назвав це “крайнім ступенем божевілля”.

Колишній голова ОП стверджує: список тих, кого хочуть посадити, величезний. Є серед них й інтерв’юер Гордон, і перелік інших осіб.

На запитання журналіста, чи сидітимуть вони обоє в одній камері, Богдан відповів, що камер не вистачить. І додав:

“Там усі.. Там Бутусов, Савік Шустер, Дмитро Разумков і вся його група, ще сто тисяч якихось людей..”.

Також він зауважив, що у тих списках є навіть блогери з соціальної мережі Facebook, дописи або коментарі яких Зеленських колись зустрічав: “Іван Іванович Ж*па, вибачте на слові.. Якісь боти.. якісь взагалі незрозумілі люди”.

Він сказав, що президент особисто дає команду садити цих людей.