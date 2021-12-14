Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.
В інтерв’ю Богдан розповів, що президент України Володимир Зеленський вирішив його посадити через сатиричний допис у Facebook, де він “тролив” владу. Він назвав це “крайнім ступенем божевілля”.
Колишній голова ОП стверджує: список тих, кого хочуть посадити, величезний. Є серед них й інтерв’юер Гордон, і перелік інших осіб.
На запитання журналіста, чи сидітимуть вони обоє в одній камері, Богдан відповів, що камер не вистачить. І додав:
“Там усі.. Там Бутусов, Савік Шустер, Дмитро Разумков і вся його група, ще сто тисяч якихось людей..”.
Також він зауважив, що у тих списках є навіть блогери з соціальної мережі Facebook, дописи або коментарі яких Зеленських колись зустрічав: “Іван Іванович Ж*па, вибачте на слові.. Якісь боти.. якісь взагалі незрозумілі люди”.
Він сказав, що президент особисто дає команду садити цих людей.
- Нагадаємо, Юрій Бутусов вважає кримінальне провадження помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.
- Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон розчарований через дії Президента Володимира Зеленського та сказав, що “всіх нас на**али”.
- Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський назвав Бурбу “аферистом”, а також звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
- Також Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.
- Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що президент Володимир Зеленський використав його для власного піару.