Це трапилося на великому пресмарафоні.

Бутусов розповів, що 16 червня 2020 року Зеленський призначив на нову посаду начальника комітету по розвідці Руслана Демченка. Журналіст нагадав, що він – колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних Харківських угод, які віддали Крим росіянам. Також Юрій Бутусов нагадав, що Демченка призначили всупереч закону про люстрацію і незаконно викреслили зі списку люстрованих.

А потім журналіст перерахував список провалених спецоперацій. 1 липня було одразу провалено спецоперацію по постачанню клістронів в Україну. 8 липня був провал спецоперації по захопленню тюрми “Ізоляція”, була теж затримана і розкрита наша група — ГУР МО. 29 липня була провалена спецоперація по вагнерівцях. Уже після звільнення пана Бурби, у тому ж 2020 році, було провалено ще кілька спецоперацій ГУР МО, уже без Бурби.

Володимир Зеленський перебив Бутусова, після чого виникла словесна перепалка:

Бутусов: Послухайте, я вас ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати. Зеленський: Я верховний головнокомандувач. Бутусов: Так, це дуже важливо. Я можу закінчити? Зеленський: Просто це різні речі: головнокомандувач і верховний головнокомандувач. Бутусов: Я дуже радий, що ви вже вивчили. Це дуже добре. Значить, я закінчу все ж таки, бо люди мають знати.

Журналіст продовжив своє запитання, повторивши, що вже після звільнення Бурби було провалено кілька спецоперацій ГУР МО, зокрема нагадав про загибель Євгена Голубєва. Бутусов зауважив, що ці провали мають системний характер. Однак, немає жодного розслідування цих провалів, жодні висновки не зроблені.

Бутусов нагадав, що після цих провалів без жодних розслідувань було звільнено 5 керівників ГУР МО, 7 співробітників ГУР МО затримано, серед них є люди, які знищували Захарченка, “Моторолу”, “Гіві”, які вивезли сюди в Україну Цемаха, завдяки чому Зеленський зміг зробити обмін заручниками.

“І в мене таке питання, чи не соромно вам, верховному головнокомандувачу, що ви тут, у прямому ефірі, використовуєте свій статус, щоб зганьбити військовослужбовців, щоб щось сказати людям, які не можуть вам тут відповісти, у прямому ефірі, замість того покриваєте таких людей, які не воювали, свою відповідальність покриваєте, нічого про себе не говорите, не говорите про відповідальність Єрмака і про Руслана Демченка — відвертого зрадника України, який працює на росіян, пов’язаний з ними, якого незаконно призначили на посаду під час війни?”, – запитав журналіст у президента.

Володимир Зеленський згадав про Харківські угоди та звинуватив п’ятого президента України Петра Порошенка у біполярному роздвоєнні, тому що, за словами шостого президента, він хоч і виступав проти колишніх підлеглих Януковича, часто брав участь у їх приховуванні.

Президент додав: “Саме з Демченком він [Петро Порошенко] робив розмови щодо «нормандських зустрічей», мінських угод. На посаді заступника міністра закордонних справ він не підписував жодні Харківські угоди, але є правоохоронні органи — хай розслідують. Він дає показання”.

Зеленський також заявив, що Єлісєєв [дипломат, колишній заступник голови Адміністрації президента Порошенка] теж був заступником міністра закордонних справ, який працює в команді Петра Порошенка. Клімкін [очільник МЗС України часів Порошенка] теж був заступником міністра. Усі вони після Харківських угод працювали саме там — у владі Петра Порошенка. Зеленський уточнив, що тут немає нічого страшного – вони підписів під Харківськими угодами не ставили, а просто виконували свою роботу. Також президент звинуватив колишнього секретаря РБНО часів Порошенка Олександра Турчинова у втраті Криму, а самого п’ятого президента – у страті Донбасу.

Зеленський звинуватив Бутусова у смертях людей:

“Пан Бутусов, ви мені кажете про відповідальність за життя і смерті людей. За останній тиждень щоденно 2-3 міжнародні розмови, включаючи керівництво ЄС, США, Британії, я проводжу через вас. Ви перша людина, яка показала інформацію про відповідь нашого українського дрона по незаконним формуванням окупованого Донбасу..Щодо дронів. Я вам скажу на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами”.

Президент України також звинуватив журналіста в тому, що серед контрабандистів, на яких наклали санкції РНБО, був “спонсор” Бутусова.

“Я дуже прошу, щоб усі ваші фантазії, які ви розповсюджуєте на всю країну, ви хоча б раз розповіли на допиті слідчого, бо керівництво державою під час війни це не “Квартал” і вам треба це вивчити. Дуже прикро і соромно, пане президенте”, відповів журналіст на звинувачення.

На відео з 33:30