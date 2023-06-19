У «зернової угоди» немає шансів на продовження – Кремль

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що шансів у "Чорноморської зернової ініціативи" немає, адже Москва не бачить підстав для її продовження.

Джерело: російський “Інтерфакс”

“Тут навряд чи можна передрікати якесь остаточне рішення, можна тільки констатувати, що якщо судити де-факто з того, що ми маємо, то шансів у цієї угоди немає”, — прокоментував представник Кремля.

За словами Пєскова, угода передбачає “дію з боку договірних держав або об’єднань”.

“І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася Російської Федерації, зроблена так і не була. Тому якщо констатувати те, що ми зараз маємо, то, звичайно, перспектив немає, немає підстав для її продовження. Тому що досі те, що нам було обіцяно, не зроблено”, — зазначив він.

Нагадаємо, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.