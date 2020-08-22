Влада швейцарського міста Женева вирішила залучити туристів, пропонуючи по 100 франків (майже 93 євро) на певні витрати.

Про це повідомляє The Independent.

Гроші надаватимуться туристам не готівкою, а у вигляді подарункової карти, яку можна використовувати в різних готелях, ресторанах, кафе, барах і на заходах всього міста.

Для того, щоб скористатися такою картою, туристи мають зупинитися щонайменше на дві доби в одному з 58 готелів, що беруть участь в акції. Серед них — п’ятизіркові готелі Mandarin Oriental Genève і Four Seasons Hоtel des Bergues.

За допомогою карти можна буде розраховуватися як в готелях, так і в 66 визначених ресторанах, кафе і барах. Її також можна буде використовувати для придбання квитків до Музею далекосхідного мистецтва або комплексу розваг Genève-Plage.

Акція діє до кінця цього року.

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