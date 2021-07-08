Про це повідомив у Facebook користувач Андрій Шатило.
Шатило опублікував фото листівки, яка була прикріплена на опорі елетромережі. На аркуші закреслено веселковий ЛГБТ-прапор і написано, що Житомир – “проти гомофобії”.
“Під…расів не потрібно боятися, їх треба вбивати”, – йдеться в листівці.
Чоловік не уточнив, скільки таких листівок побачив у місті.
Фото: Андрій Шатило / Facebook
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Facebook засудила появу таких закликів і підкреслила, що дискримінація, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, – неприпустима.
Вона повідомила, що звернулася до керівництва Нацполіції та мера Житомира через цей інцидент. Омбудсменка попросила провести перевірку і відкрити провадження.
- У суботу, 5 червня, під Офісом Президента відбувся мітинг “Тисни, аби не тиснули на тебе” проти нападів на ЛГБТ-спільноту.