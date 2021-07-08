У центрі Житомира розклеїли гомофобні листівки. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася в поліцію.

Про це повідомив у Facebook користувач Андрій Шатило.

Шатило опублікував фото листівки, яка була прикріплена на опорі елетромережі. На аркуші закреслено веселковий ЛГБТ-прапор і написано, що Житомир – “проти гомофобії”.

“Під…расів не потрібно боятися, їх треба вбивати”, – йдеться в листівці.

Чоловік не уточнив, скільки таких листівок побачив у місті.

Фото: Андрій Шатило / Facebook

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Facebook засудила появу таких закликів і підкреслила, що дискримінація, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, – неприпустима.

Вона повідомила, що звернулася до керівництва Нацполіції та мера Житомира через цей інцидент. Омбудсменка попросила провести перевірку і відкрити провадження.