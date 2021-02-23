У Житомирі сталися сутички між поліцією та прихильниками Стерненка (відео)

Справа Стерненка

Сергія Стерненка звинувачують у викраденні 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Тоді п’ятеро чоловіків викрали його і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він мав отримати 30 квітня. Після того, як Щербича відпустили, він звернувся до поліції.

Стерненка, який тоді був лідером одеського осередку Правого сектора, і його соратника Руслана Демчука заарештували через пів року за підозрою у викраденні людини.

Пізніше Апеляційний суд випустив активіста під заставу в розмірі 60 тисяч гривень.

Стерненко при цьому стверджує, що справа базується тільки на свідченнях Сергія Щербича.

Також 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти.

25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.

11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.

25 серпня Верховний суд відмовив активісту Сергію Стерненку у скеруванні кримінального провадження для розгляду до суду у Києві. Справу розглядатимуть в Одесі.

31 серпня суд переніс підготовче судове засідання у справі Стерненка.