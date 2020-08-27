На даний факт звернула увагу громадянська мережа ОПОРА.
Так, під час нинішньої виборчої кампанії білборди “Слуги народу” виконані в жовто-зеленій кольоровій гамі. На них, серед іншого, надруковано лозунг “Україна – це ти!” Саме цей слоган раніше в партії визначили як ключовий на місцевих виборах 2020 року.
Водночас у Житомирі з’явилися білборди в кольоровій гамі, схожій на борди “Слуги народу”, але з написом про Всесвіт, Елвіса Преслі та Губку Боба.
“Ти – Житомир! Ти – Україна! Ти – Всесвіт! Ти – Елвіс Преслі! Ти – крутіше ніж Тесла! Ти – чемпіон світу за версією WBA! Ти – Губка Боб! Ти – завалиш Макгрегора з однієї подачі! Ти – молодець! Ти – Джиджи Хадід! Ти – Майстер Йода! Ми напишемо все, що ти хочеш, аби ти знову віддав за нас свій голос!”, – йдеться в тексті, опублікованому на бордах.
Згідно із повідомленнями в Мережі, в Житомирі також з’явилися сітілайти в кольоровій гамі бордів “Слуги народу”, але з текстом такого змісту:
- Раніше в селищі Казанка Миколаївської області ЗМІ зафіксували факт розміщення білбордів з рекламою політсили “Слуга народу” за допомогою пожежної машини.
- Також повідомлялося, що рекламний білборд партії “Слуга народу” на трасі неподалік Конча-Заспи, який раніше містив напис “Україна — це ти”, відредагували. На місце, де раніше було слово “Україна” приклеїли слова “Кривий Ріг”.
- На початку серпня у Києві з’явилися агітаційні борди нардепа, кандидатки в мери Києва від партії “Слуга народу” Ірини Верещук. Нардеп заявила, що не знає, чи це її агітаційні борди розміщені у столиці.
- Лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив, що агітаційні борди із прізвищем кандидатки, про які вона сама не знала, є “підготовчою частиною” її кампанії.