У Житомирі з'явилися білборди, які за кольоровою гамою нагадують борди партії "Слуга народу", але при цьому містять зовсім інші гасла.

На даний факт звернула увагу громадянська мережа ОПОРА.

Так, під час нинішньої виборчої кампанії білборди “Слуги народу” виконані в жовто-зеленій кольоровій гамі. На них, серед іншого, надруковано лозунг “Україна – це ти!” Саме цей слоган раніше в партії визначили як ключовий на місцевих виборах 2020 року.

Водночас у Житомирі з’явилися білборди в кольоровій гамі, схожій на борди “Слуги народу”, але з написом про Всесвіт, Елвіса Преслі та Губку Боба.

“Ти – Житомир! Ти – Україна! Ти – Всесвіт! Ти – Елвіс Преслі! Ти – крутіше ніж Тесла! Ти – чемпіон світу за версією WBA! Ти – Губка Боб! Ти – завалиш Макгрегора з однієї подачі! Ти – молодець! Ти – Джиджи Хадід! Ти – Майстер Йода! Ми напишемо все, що ти хочеш, аби ти знову віддав за нас свій голос!”, – йдеться в тексті, опублікованому на бордах.

Згідно із повідомленнями в Мережі, в Житомирі також з’явилися сітілайти в кольоровій гамі бордів “Слуги народу”, але з текстом такого змісту: