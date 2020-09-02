У Житомирі загинув курсант військового інституту

У вівторок, 1 вересня, через необережне поводження зі зброєю загинув курсант Житомирського військового інституту Максим Хоровський.

Про це повідомили у пресслужбі військового навчального закладу.

Зазначається, що загиблий належав до набору 2020 року.

Причини та обставини події вивчаються представниками Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції.

За інформацією місцевого телеканалу C-TV, трагедія сталася під час навчань. Хлопцеві на полігоні видали зброю для тренувань, а він пішов з нею в туалет і застрелився.