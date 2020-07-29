Про це повідомляється на сайті Olevsk.online з посиланням на старшого наукового співробітника Інституту археології Національної академії наук України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрія Петраускаса.
За інформацією фахівця економічного відділу міської ради Юрія Халімончук, йому стало відомо, що на цьому місці було раніше виявлений скарб монет давньоримського часу, а саме срібні денарії.
Така знахідка не характерна для цього регіону, тому археологи вирішили дослідити, чи перебували на цьому місці поселення.
- У Запорізькій області під час розкопок на Мамай-горі археологи виявили древні артефакти.