На території Олевської ОТО, поблизу села Хмелівка, знайдено скарб монет давньоримського часу, а саме срібні денарії. Зараз на місці знахідки тривають розкопки.

Про це повідомляється на сайті Olevsk.online з посиланням на старшого наукового співробітника Інституту археології Національної академії наук України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрія Петраускаса.

За інформацією фахівця економічного відділу міської ради Юрія Халімончук, йому стало відомо, що на цьому місці було раніше виявлений скарб монет давньоримського часу, а саме срібні денарії.

Така знахідка не характерна для цього регіону, тому археологи вирішили дослідити, чи перебували на цьому місці поселення.