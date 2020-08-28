Про це повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров.

Загалом археологи знайшли 32 монети, які датуються 1000-1019 роками.

“32 монети – перші монети Русі-України. Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, що датуються 1000-1019 рр. зображено Київського князя, а на зворотній стороні княжий знак – тризуб у Володимира та двозуб у Святополка”, – зазначив Алфьоров.

Він також додав, що скарб було знайдено за абсолютно побутових обставин.