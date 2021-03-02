Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У січні 2021 року двох хлопців, які рухалися пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів Житомирської області, зупинила група осіб і відразу почала їх бити руками і ногами по різних частинах тіла, змушуючи стояти на колінах. При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля і повідомити про те, де він знаходиться.

Через деякий час на місце події прибула поліція. Один з поліцейських замість надання допомоги юнакам, дістав пістолет, перезарядив його і приставив до голови одного з них, вимагаючи надати відомості щодо викрадення автомобіля. Після цього правоохоронець вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.