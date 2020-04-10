Про це #Буквам повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.

Надзвичайна ситуація трапився близько 15:00 7 квітня. Від сухої трави спочатку загорілася господарська будівля, а з неї вогонь перекинувся на сільську раду, в якій також знаходиться поштове відділення.

Зазначається, що на момент пожежі у будівлі людей не було, тому ніхто не постраждав.

Загалом вогонь знищив 80 квадратних метрів покрівлі та перекриття сільради, а також пошкодив покрівлю господарської будівлі.

Пожежу вдалося загасити близько 21:00. До гасіння було залучено дві одиниці пожежної техніки ДСНС та тридцять рятувальників.

Додамо, що за випалення сухої трави загрожує адміністративна відповідальність за статтями 77 та 152 закону України. Санкціями статті передбачене покарання у розмірі від 340 гривень до 1360 гривень для громадян, а для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.