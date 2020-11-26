Про це повідомили у Державному казначействі.
Так, за січень-жовтень 2020 року витрати з державного бюджету становили понад 950 мільярдів гривень (73% плану на звітний рік), а доходи – 842 мільярди (83% плану). Крім того, кредитування за 10 місяців поточного року становить 3,8 мільярда гривень.
У жовтні до державного бюджету надійшло понад 77 мільярдів гривень. Однак витрати становили 107 мільярдів, а кредитування – 1,8 млрд.
Відтак, дефіцит бюджету в жовтні становить 30,4 млрд гривень, а загальний дефіцит за 10 місяців 2020 року – 112,2 млрд гривень.
У відомстві зазначили, що загальний фонд зведено з дефіцитом у 26 мільярдів у жовтні, а за 10 місяців – понад 120 мільярдів.
До слова, загальний фонд у січні-вересні зведений з дефіцитом 82 мільярди гривень.
- Раніше народний депутат від “Голосу”, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, у державному бюджеті 2020 року залишається величезна діра — не вистачає щонайменше 40 мільярдів гривень.