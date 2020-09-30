Відповідні зміни нардепи внесли до календарного плану проведення четвертої сесії Парламенту, повідомляє кореспондент #Букв.
Проєкт постанови № 4171 підтримав 281 народний депутат.
Так, внесені наступні зміни:
• 1, 2 жовтня нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях або групах (замість запланованих раніше пленарних засідань);
• тиждень з 5 по 9 жовтня стане непленарним (замість засідань – робота в комітетах, комісіях, фракціях);
• тиждень з 19 по 23 жовтня: 19 жовтня – робота з виборцями, 20 жовтня – пленарне засідання, 21, 22, 23 жовтня – робота з виборцями.
Варто відзначити, що на 20 жовтня планується розгляд проєкту державного бюджету на 2021 рік.
Згідно з календарним планом, тиждень з 26 по 30 жовтня також є непленарним. А засідання розпочнуться з 3 листопада.
До змін у календарний план нардепи повинні були проводити засідання 1 і 2 жовтня. Також пленарним був тиждень з 5 по 9 жовтня:
Зміни внесли через підтвердження нових випадків коронавірусу в Парламенті. Як заявив спікер ВР Дмитро Разумков, за останні кілька днів на COVID-19 захворіли до 10 осіб (нардепи і члени апарату Ради).
- Напередодні стало відомо, що п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус.
- Також коронавірусом заразилася народний депутат, голова партії “Голос” Кіра Рудик.
- Народний депутат від “Слуги народу” і олімпійський чемпіон Жан Беленюк також заразився коронавірусом COVID-19.