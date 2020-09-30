У жовтні у Верховній Раді України відбудеться лише одне пленарне засідання через спалах коронавірусу COVID-19 серед нардепів і співробітників апарату ВР.

Відповідні зміни нардепи внесли до календарного плану проведення четвертої сесії Парламенту, повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт постанови № 4171 підтримав 281 народний депутат.

Так, внесені наступні зміни:

• 1, 2 жовтня нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях або групах (замість запланованих раніше пленарних засідань);

• тиждень з 5 по 9 жовтня стане непленарним (замість засідань – робота в комітетах, комісіях, фракціях);

• тиждень з 19 по 23 жовтня: 19 жовтня – робота з виборцями, 20 жовтня – пленарне засідання, 21, 22, 23 жовтня – робота з виборцями.

Варто відзначити, що на 20 жовтня планується розгляд проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Згідно з календарним планом, тиждень з 26 по 30 жовтня також є непленарним. А засідання розпочнуться з 3 листопада.

До змін у календарний план нардепи повинні були проводити засідання 1 і 2 жовтня. Також пленарним був тиждень з 5 по 9 жовтня:

Зміни внесли через підтвердження нових випадків коронавірусу в Парламенті. Як заявив спікер ВР Дмитро Разумков, за останні кілька днів на COVID-19 захворіли до 10 осіб (нардепи і члени апарату Ради).