Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу, передає кореспондент #Букв.
“Сьогодні, це – не якесь особливе ставлення до журналістів, ви мали можливість переконатися, що свободу слова ми поважаємо … Доступу у журналістів до народних депутатів більш, ніж достатньо, в тому числі і на вулиці, і тут (прес- пойнт в праламент – ред.)”, – сказав Разумков.
Глава ВР зазначив, що спілкування журналістів з народними депутатами на вулиці – достатньо, проте обмеження на роботу у Верхоавній Раді будуть послаблюватися.
Він уточнив, що розглядається можливість повернення журналістів до звичного режиму роботи в парламенті після 22 червня, проте не уточнив точну дату.
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