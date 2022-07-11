Часів Яр: у житловому будинку виявили тіло загиблої дитини

Про це повідомляє пресслужба МВС.
Внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Часів Яр Бахмутського району, сталось руйнування двох п’ятиповерхових житлових будинків.
Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина. Врятовано з під завалів 9 осіб.
Наразі рятувальні роботи тривають.
Ввечері 9 липня військові РФ завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, на момент удару знаходилось щонайменше 34 людини. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.
- Нагадаємо, російські війська вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 31 отримала поранення.
- РФ продовжує систематичні обстріли мирного Харкова та області. Протягом минулої доби унаслідок діяльності агресора відбулася низка пожеж. Також ворог влучив у багатоповерхівку, під завалами була людина.
- На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу Сил оборони України. Продовжує вогневий вплив для сковування дій наших військ.