Часів Яр: у житловому будинку виявили тіло загиблої дитини

Станом на 23:30 11 липня під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини, орієнтовно 2013 року народження.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Часів Яр Бахмутського району, сталось руйнування двох п’ятиповерхових житлових будинків.

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина. Врятовано з під завалів 9 осіб.

Наразі рятувальні роботи тривають.

Ввечері 9 липня військові РФ завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, на момент удару знаходилось щонайменше 34 людини. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.