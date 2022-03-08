Увечері 7 березня російські загарбники нанесли авіаудар по Житомиру та Черняхову (Житомирська область), внаслідок чого загорілись місцеві нафтобази.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС України.

Російський авіаналіт був здійснений у понеділок, 7 березня, о 20:20. Два авіаудари потрапили у нафтобазу міста Житомир та смт Черняхів.

У Житомирі виникло загорання у двох резервуарах місткістю 10 метрів кубічних (всього на території нафтобази знаходиться 9 резервуарів). Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 7 од. техніки ДСНС. Станом на 21:30 7 березня пожежу локалізовано.

У смт Черняхів горить два напівпорожніх резервуари місткістю по 2 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 17 резервуарів. Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС. О 22:40 пожежу нафтобази у смт Черняхів локалізовано.